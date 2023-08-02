мошенник взял по документам тольяттинца кредит

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В полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой компании. Он пояснил, что неустановленное лицо, используя сеть Интернет, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, завладело денежными средствами, причинив материальный ущерб на общую сумму 30000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления может быть причастен учащийся одного из самарских колледжей. Полицейские выяснили, что подозреваемый 2004 года рождения в сети Интернет обнаружил паспортные данные одного из жителей Тольятти – мужчины 1993 года рождения. Как рассказал полицейским молодой человек, в тот же день под благовидным предлогом он взял у своей соседки сотовый телефон и номер банковской карты, после чего оформил онлайн-кредит по паспортным данным тольяттинца, перевел денежные средства на счет девушки, обналичил их в одном из банковских учреждений и потратил на собственные нужды. Свою вину житель Самары признал, ущерб возместил в полном объеме.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре учащемуся колледжа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.