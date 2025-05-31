Мошенник представился сотрудником энергосбытовой компании, чтобы завладеть деньгами 76-летней самарчанки

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Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником энергосбытовой компании. Злоумышленник сообщил, что необходимо срочно заменить электросчетчик и для этого нужно оформить заявку. В ходе разговора он попросил назвать данные СНИЛС для оформления документов. После чего, на телефон потерпевшей пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения, который она, по указанию звонившего, продиктовала. На следующий день, проверяя свой банковский счет, самарчанка обнаружила списание денежных средств в размере 112 000 рублей. Данная сумма была потрачена на покупку в интернет-магазине, которую она не совершала.

После чего потерпевшая обратилась в службу безопасности своего банка, где ей пояснили, что она стала жертвой мошенников. Жительница Самары обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.