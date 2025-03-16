Мошенник обманул самарчанку от имени ее матери

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Жертвой обмана стала 22-летняя безработная девушка.



В мессенджере девушке пришло сообщение от родной матери. В переписке женщина просила срочно перевести 35 000 рублей. Девушка, не имевшая постоянного источника дохода, честно ответила, что у неё таких средств нет. Однако “мама” проявила настойчивость, предложив взять деньги у будущего мужа.



Приём сработал – девушка перевела указанную сумму на нужный счёт. Дочь не догадалась убедиться в подлинности сообщения и перестраховаться с самого начала и решила позвонить родственнице уже после того, как все произошло. Именно эта проверка и раскрыла всю правду – оказалось, что аккаунт её матери был взломан, и она уже обзванивает всех знакомых семьи, предупреждая о мошенниках. После произошедшего жительница Самарской области обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.