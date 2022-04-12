Молодую наркозакладчицу задержали в Самаре

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В полицию в Самаре поступила оперативная информация о том, что жительница Самарской области может быть причастна к сбыту наркотиков на территории областного центра путем тайников-закладок. В ходе проверки полученных сведений информация подтвердилась.

Девушка 1997 года рождения была задержана на одной из улиц города. При досмотре в присутствии понятых она добровольно выдала 13 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. В ходе работы с задержанной полицейские осмотрели её телефон и обнаружили в галерее фотографией с геотегом сделанной ранее закладки, которую впоследствии обнаружили в тайнике на территории города.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что вещество, общей массой больше 10 граммов содержит наркотическое вещество PVP, производное N-метилэфедрона.

В ходе опроса ранее не судимая, безработная подозреваемая рассказала, что в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который предложил подработку курьером. Девушка призналась следователям, что знала о незаконности такого заработка, однако все равно согласилась на предложенные условия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.