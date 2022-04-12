Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуму внесли проект о моратории на обязательную маркировку товаров
В Госдуму внесли проект о моратории на обязательную маркировку товаров
Специалисты Приволжской больницы приобрели жилье на льготных условиях
Специалисты Приволжской больницы приобрели жилье на льготных условиях
В Тольятти к сентябрю завершат строительство первой очереди набережной
Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание
Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание
На прошедших недавно зональных соревнованиях по смешанным единоборствам MMA сборная Самарской области показала лучший результат в своей истории
На зональных соревнованиях по смешанным единоборствам MMA сборная Самарской области показала лучший результат в своей истории
Пробный рейс маршрута №127 «Самара-Новокуйбышевск» запустят 15 апреля
Пробный рейс маршрута №127 «Самара-Новокуйбышевск» запустят 15 апреля
Сборная Самарской области выиграла турнир ПФО по баскетболу 3х3
Сборная Самарской области выиграла турнир ПФО по баскетболу 3х3
Путин заявил о возобновлении российской лунной программы
Путин заявил о возобновлении российской лунной программы
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.16
4.31
EUR 85.98
4.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодую наркозакладчицу задержали в Самаре

12 апреля 2022 11:16
151
Молодую наркозакладчицу задержали в Самаре

В полицию в Самаре поступила оперативная информация о том, что жительница Самарской области может быть причастна к сбыту наркотиков на территории областного центра путем тайников-закладок. В ходе проверки полученных сведений информация подтвердилась.

Девушка 1997 года рождения была задержана на одной из улиц города. При досмотре в присутствии понятых она добровольно выдала 13 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. В ходе работы с задержанной полицейские осмотрели её телефон и обнаружили в галерее фотографией с геотегом сделанной ранее закладки, которую впоследствии обнаружили в тайнике на территории города.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что вещество, общей массой больше 10 граммов содержит наркотическое вещество PVP, производное N-метилэфедрона.

В ходе опроса ранее не судимая, безработная подозреваемая рассказала, что в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который предложил подработку курьером. Девушка призналась следователям, что знала о незаконности такого заработка, однако все равно согласилась на предложенные условия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Сергиевского района устроил конопляную "плантацию" в теплице
09 апреля 2022, 11:02
Житель Сергиевского района устроил конопляную "плантацию" в теплице
Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения. Происшествия
711
У подростка из Чапаевска изъяли 2 кг наркотиков
06 апреля 2022, 13:16
У подростка из Чапаевска изъяли 2 кг наркотиков
Он регулярно осуществлял поставки крупных и особо крупных партий синтетических наркотических средств с целью последующего сбыта.  Криминал
711
У жителя Кинель-Черкасского района полицейские изъяли свыше 640 граммов марихуаны.
05 апреля 2022, 09:39
У жителя Кинель-Черкасского района полицейские изъяли свыше 640 граммов марихуаны
Во время осмотра частного дома сотрудники полиции в спальне на кровати обнаружили части растений в высушенном состоянии. Происшествия
851
  • Консультант плюс
В центре внимания
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
141
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
466
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
561
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
434
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
388
Весь список