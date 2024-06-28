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Молодую мать двоих сыновей в Волжском районе обманули мошенники

28 июня 2024 11:30
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Молодую мать двоих сыновей в Волжском районе обманули мошенники

В итоге женщина потеряла более 100 000 рублей.

Для покупки спортинвентаря необходимого для летнего отдыха двоих сыновей, 25-летняя домохозяйка обратилась к сети Интернет. Потратив несколько часов, девушка заполнила заявку для связи с менеджером одного из сайтов по продаже спортивных товаров, чтобы уточнить наличие волейбольного мяча и пары теннисных ракеток, а затем совершить покупку. Спустя пару минут ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, где она обслуживается. Домохозяйке сообщили, что злоумышленники, используя данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ, а для предотвращения данной нежелательной операции ей необходимо подсказать «сотруднику» код из полученного смс. Получив заветную комбинацию, незнакомец прервал звонок. Осознав, что сообщила персональные данные, девушка проверила банковское приложение на телефоне и увидела списание более 100 000 рублей, отложенных на частный детский сад, после чего обратилась за помощью в полицию.

Теги: Мошенники

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