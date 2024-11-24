Молодой тольяттинец хотел вылечить кошку, но отдал 200 тысяч мошенникам

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В Тольятти в полицию обратился 27-летний мужчина, работающий в одной из городских поликлиник, с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на днях у него заболела кошка и, посоветовавшись со знакомой-ветеринаром, решил купить нужные лекарства в Интернете. Найдя нужные препараты на одном из сайтов, тольяттинец стал оформлять заказ. Введя банковские данные своей карты, мужчина отвлекся на какое-то время от телефона. Спустя время, заметив, что заказ так и не доставлен, решил проверить сайт и увидел, что он заблокирован. Зайдя в банковское приложение, мужчина обнаружил списание более 200 000 рублей, отложенных на отпуск. Медбрат понял, что его обманули мошенники и незамедлительно обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.