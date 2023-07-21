Молодой самарец воровал из магазинов шоколад

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Видео хищения 96 плиток шоколада из трех магазинов приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В отдел полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре в июне текущего года обратились три представителя сетевых магазинов, которые сообщили, что при проведении ревизии ими обнаружена недостача товара на общую сумму свыше 5 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции по каждому обращению провели комплекс мероприятий, в ходе которых осмотрели помещения торговых точек, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых видео запечатлены факты краж шоколадных изделий. Сотрудники полиции узнали «любителя шоколада» - 96 плиток в течение месяца из трех магазинов похитил ранее привлекавшийся к административной ответственности за совершение мелкого хищения 18-летний местный житель. По данным сотрудников полиции, молодой человек заходил в супермаркеты и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, прятал под одежду шоколадные изделия. В последствии их реализовывал случайным прохожим. Участковыми уполномоченными полиции житель Самары задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек вину в совершении противоправных деяний признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.