Молодой человек решил украсть у рыбака машину и сдать в металлолом

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По данным полиции, молодой человек 2002 года рождения увидел на берегу реки оставленный без присмотра автомобиль и решил украсть его.

26 июня текущего года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жителя Самары 1965 года рождения о том, что ночью с берега реки Волга в районе села Федоровка Приволжского района похищен его автомобиль «ВАЗ 2106». Материальный ущерб, заявленный владельцем транспортного средства, составил 50 тысяч рублей.

Прибывшие по сообщению сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли осколки стекла автомобиля, подробно опросили заявителя.

Мужчина пояснил полицейским, что автомобиль использовал в летнее время для поездок на рыбалку. В день пропажи автомобиля автовладелец рыбачил с лодки. Вернувшись на берег, обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию.

Стражи правопорядка составили и распространили среди личного состава самарской полиции ориентировку с описанием автомобиля.

Уже на следующий день сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Хворостянскому району, патрулируя территорию, обратили внимание на автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым на территории подворного хозяйства одного из местных жителей.

На месте обнаружения транспортного средства сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли с коврика машины фотоследы обуви и опросили хозяина участка. Мужчина, занимающийся ремонтом автомобилей, пояснил, что приобрел транспортное средство у знакомого по социальным сетям молодого человека для сдачи в металлолом. Сотрудники полиции по странице в социальных сетях установили личность подозреваемого - ранее судимого за кражу жителя села Приволжье, и задержали его.

В ходе опроса молодой человек 2002 года рождения пояснил, что увидел на берегу реки оставленный без присмотра транспорт и решил украсть его. В ночное время, разбив боковое стекло, проник в автомобиль и завел двигатель. Машину отогнал к своему дому, где с помощью кувалды повредил внешний вид. После чего перегнал автомобиль в соседний район и продал как не подлежащий ремонту. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.