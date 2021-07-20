Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.
До 25 июля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета ГВС
В нем принимали участие более 450 спортсменов из 63 регионов страны.
Спортсмен СО Александр Юрченко завоевал серебро в тройном прыжке на Кубке России по легкой атлетике
В условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан.
«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки
Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста
В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлены 281 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлен 281 заболевший коронавирусом
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой человек решил украсть у рыбака машину и сдать в металлолом

20 июля 2021 13:29
110
Молодой человек решил украсть у рыбака машину и сдать в металлолом

По данным полиции, молодой человек 2002 года рождения увидел на берегу реки оставленный без присмотра автомобиль и решил украсть его.

26 июня текущего года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жителя Самары 1965 года рождения о том, что ночью с берега реки Волга в районе села Федоровка Приволжского района похищен его автомобиль «ВАЗ 2106». Материальный ущерб, заявленный владельцем транспортного средства, составил 50 тысяч рублей.
Прибывшие по сообщению сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли осколки стекла автомобиля, подробно опросили заявителя.
Мужчина пояснил полицейским, что автомобиль использовал в летнее время для поездок на рыбалку. В день пропажи автомобиля автовладелец рыбачил с лодки. Вернувшись на берег, обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию.
Стражи правопорядка составили и распространили среди личного состава самарской полиции ориентировку с описанием автомобиля.
Уже на следующий день сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Хворостянскому району, патрулируя территорию, обратили внимание на автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым на территории подворного хозяйства одного из местных жителей.
На месте обнаружения транспортного средства сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли с коврика машины фотоследы обуви и опросили хозяина участка. Мужчина, занимающийся ремонтом автомобилей, пояснил, что приобрел транспортное средство у знакомого по социальным сетям молодого человека для сдачи в металлолом. Сотрудники полиции по странице в социальных сетях установили личность подозреваемого - ранее судимого за кражу жителя села Приволжье, и задержали его.
В ходе опроса молодой человек 2002 года рождения пояснил, что увидел на берегу реки оставленный без присмотра транспорт и решил украсть его. В ночное время, разбив боковое стекло, проник в автомобиль и завел двигатель. Машину отогнал к своему дому, где с помощью кувалды повредил внешний вид. После чего перегнал автомобиль в соседний район и продал как не подлежащий ремонту. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.

Теги: автомобиль кража металлолом

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки
31 мая 2021, 10:29
Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки
Мужчина пояснил, что заднее стекло транспортного средства открыл отвёрткой, которую носил с собой. Криминал
558
В Сызрани украли забор у учительницы
26 мая 2021, 12:10
В Сызрани украли забор у учительницы
В течение дня они расшатывали трубы, после чего доставили в пункт сдачи металла и реализовали, предъявив личные документы. Криминал
637
За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек
23 апреля 2021, 13:55
За несколько дней молодой самарец украл или сжег несколько легковушек
Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил 394 000 рублей. Криминал
719
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлены 281 заболевших коронавирусом
20 июля 2021  13:43
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлен 281 заболевший коронавирусом
105
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
20 июля 2021  13:36
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
93
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
20 июля 2021  13:11
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
200
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
20 июля 2021  12:59
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
107
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
20 июля 2021  11:55
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
148
Весь список