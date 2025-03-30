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Менеджер банка из Самары стала жертвой мошенника

30 марта 2025 10:18
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Менеджер банка из Самары стала жертвой мошенника

В полицию Советского района Самары обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Менеджер банка стала жертвой мошенника, который обманным путем выманил у нее 42 000 рублей.

Инцидент произошел 26 марта. Молодая самарчанка решила приобрести новый телефон через популярный сервис объявлений. На сайте она нашла подходящее предложение и связалась с продавцом: тот подробно ответил на все вопросы, создав впечатление надежного собеседника. Когда злоумышленник попросил перевести всю сумму на банковский счет перед встречей, якобы из-за острой необходимости в деньгах, девушка не заподозрила подвоха.

Спустя несколько часов, приехав по указанному адресу, девушка обнаружила, что телефон “продавца” недоступен и поняла, что попалась в ловушку афериста, после чего обратилась в полицию.  

С ее слов, она хорошо осведомлена о различных схемах дистанционного мошенничества и сама неоднократно предостерегала клиентов финансового учреждения, при совершении ими подозрительных операций, но не думала, что при покупке телефона сама столкнется с мошенничеством.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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