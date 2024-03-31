Мастер цеха из Самары доверился мошенникам и перевел на "безопасный счет" более 600 тыс. рублей

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В полицию обратился 40-летний местный житель, работающий мастером цеха, с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему в одном из мессенджеров написал неизвестный, представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарца. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет более 600 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Мужчина, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.