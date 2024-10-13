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Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн

13 октября 2024 10:59
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Машинист автокрана в Самаре перевел аферистам 1,7 млн

В Самаре машинисту автокрана 1984 г.р. посредством мессенджера поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферистам 1 700 000р. после чего неизвестные перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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