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Лжеброкер выманил у жителя Тольятти порядка 1,5 млн рублей

31 июля 2025 09:18
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Лжеброкер выманил у жителя Тольятти порядка 1,5 млн рублей

В полицию Тольятти поступило заявление от 54-летнего  местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - получить доход от инвестирования денежных средств.  

Мужчина поддался на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, тольяттинец перевел на предложенный неизвестным счет денежные средства  - в размере порядка 1 500 000  рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», мужчина не смог. Попытки связаться с «брокером»  также не увенчались успехом.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.

Теги: Мошенники

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