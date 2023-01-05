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"Лабораторию" по производству наркотиков прикрыли на улице Волгина в Самаре

5 января 2023 10:50
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"Лабораторию" по производству наркотиков прикрыли на улице Волгина в Самаре

Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что ранее не судимый 33-летний житель областного центра причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки информации полицейские установили, что мужчина является владельцем помещения, расположенного на улице Волгина, которое представляло собой двухэтажное здание с гаражом на первом этаже и комнатой для проживания на втором. В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещений, обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого мужчина выращивал растения: лампы, контейнеры, различные датчики, банки с удобрениями, а также 39 кустов растений. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого установлено, что растения являются коноплей. Также в ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли у мужчины уже высушенные части растений семейства Canabis общей массой более 150 граммов.

Ранее не судимому, безработному жителю Самары предъявлено обвинение.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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