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Краж на дачах меньше не стало, средняя стоимость украденного не изменилась

5 декабря 2023 11:40
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краж на дачах меньше не стало, средняя стоимость украденного не изменилась

Краж и хулиганских выходок злоумышленников на дачах россиян за последние три года меньше не стало, эти показатели держатся примерно на одном уровне, отметили специалисты «Росгосстраха», проанализировав обращения клиентов компании за 11 месяцев этого года по рискам «кража» и «противоправные действия третьих лиц» — под это определение попадают битые стекла, содранная обшивка двери и т.п. порча имущества. Не изменилась по сравнению с 2022 годом и средняя выплата по ущербу имуществу — она составила 13,3 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году эта сумма была на 8% больше — 14,4 тыс. рублей. 

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, ежегодно всплеск обращений дачников отмечается в апреле — так как многие еще осенью закрывают дачный сезон и появляются на своих участках только с наступлением тепла. Оставленное без присмотра имущество становится легкой добычей для злоумышленников: далеко не во всех СНТ и дачных кооперативах есть охрана, очень часто в лучшем случае это — только сторож, дежурящий в домике при въезде на территорию дач. 

«На кражи и противоправные действия третьих лиц приходится порядка 10% обращений наших клиентов по страховым случаям с имуществом, — говорит Юлия Серова. — Предпочтения воришек за последние два-три года изменились: если раньше больше воровали «металл», то сейчас чаще воруют строительные материалы — был случай, когда в дачном домике украли оконные рамы. Воруют и сантехническое оборудование, и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить это можно ростом цен на материалы для строительства и ремонта». 

Чаще всего заявления об ущербе домам и строениям в компанию поступают из Московской, Вологодской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской и Рязанской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

Ущерб после краж на дачах относительно небольшой — все же ценные вещи в загородных домиках хранят нечасто. Однако такая пропажа влечет за собой незапланированные расходы. И вместо того, чтобы тратить деньги на рассаду и удобрения, дачникам приходится покупать сантехнику и бытовые приборы — вещи, без которых жизнь за городом будет менее комфортной. В то же время на покупку утраченных вещей можно потратить страховую выплату — при условии, что имущество было застраховано: риски «кража» и «противоправные действия третьих лиц», как правило, входят в стандартный пакет страхования недвижимости физических лиц.

«В программах «Росгосстраха» по защите имущественных рисков — минимальное количество исключений из страхового покрытия, — говорит Юлия Серова. — Вместе с тем мы обращаем внимание наших клиентов — владельцев дач, что собственник должен сам проявлять предусмотрительность и предпринять все шаги по защите своего имущества. Тот же садовый инвентарь следует хранить в помещении, окна в котором должны быть закрыты на защелку, а двери — на замок». 

 

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