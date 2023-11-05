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Кинельский инженер стал жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях.

Очень легко мужчина поддался на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого он скачал программы на телефон. Злоумышленники убедили 37-летнего мужчину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты на общую сумму 1,5 млн рублей.

Всего за 2 месяца потерпевший перевёл на счета для "торговли на бирже" более 1,9 млн рублей.

Запомните! Не устанавливайте неизвестные приложения: не скачивайте программу, даже если об этом просит человек, который позвонил по телефону и представился сотрудником банка.