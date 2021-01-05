Кассир магазина в Тольятти провела фиктивный возврат денег 3000 руб. за ранее приобретенный покупателем товар 

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Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2020 года жительница Ставропольского района 1984 года рождения, работающая заместителем директора одного из магазинов города Тольятти может быть причастна к хищениям денежных средств, принадлежащих организации.

В ходе расследования установлено, что подозреваемая, на основании трудового договора, выполняла управленческие функции в коммерческой организации. Она обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

По версии следствия, используя свое служебное положение, являясь материально ответственным лицом за вверенное ей имущество, имея полномочия на проведение возврата денежных средств за приобретенные товары, через специальное программное обеспечение она провела фиктивный возврат ранее приобретенного товара одним из покупателей.

Также следователями доказано, что денежные средства за возврат товара женщина перевела на личную банковскую карту, тем самым присвоила их себе. Причиненный материальный ущерб торговой организации составил более 3 тысяч рублей.

Ранее не судимая подозреваемая вину свою признала и частично возместила материальный ущерб. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.