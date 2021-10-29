Камера зафиксировала грабеж в супермаркете в Октябрьске

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Ранее уже сообщалось, что сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» 20 сентября текущего года задержали на улице Декабристов подозреваемого в совершении грабежа. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он не стал на путь исправления.

Во время расследования уголовного дела, дознаватели группы дознания ОП №33 МУ МВД России «Сызранское» установили его причастность к совершению еще одного имущественного преступления на территории г.о. Октябрьск.

В начале октября 2021 года молодой человек, находясь в супермаркете, похитил с полки алкогольную продукцию стоимостью более 2 500 рублей, положил в пакет и вышел из магазина. Сотрудник торговой точки пытался остановить молодого человека, но тот смог убежать. Представитель магазина обратился за помощью в полицию.

Просмотрев запись камеры наблюдения, полицейские узнали в молодом человеке неоднократно судимого местного жителя 1995 года рождения.

В настоящее время он арестован. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается.