Из школы в Новокуйбышевске вор унес ноутбук

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В полицию в Новокуйбышевске обратился местный житель с сообщением, что из окна образовательного учреждения напротив его дома, расположенного по улице Коммунистической, вылезает неизвестный мужчина, держа в руках предмет, похожий на ноутбук в корпусе белого цвета.

Полицейские установили, что неизвестный проник в помещение путем повреждения окна и похитил ноутбук. Причиненный материальный ущерб, согласно представленным документам, составил 13000 рублей. На месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли фрагмент следа обуви, перчатки, молоток, вещество бурого цвета, похожее на кровь. Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел ОМВД России по г. Новокуйбышевску.

В течении часа сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования на улице Миронова, заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, из-под куртки которого была видна часть предмета белого цвета, похожего на ноутбук. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанного ноутбук, схожий по описанию с похищенным. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимый за хранение наркотических веществ, грабежи и мошенничество местный житель 1981 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что похищенный ноутбук хотел продать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.