Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей

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В июле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась местная жительница 1941 года рождения. Пенсионерка сообщила, что у нее из квартиры знакомая похитила кошелек, в котором находилось более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу. Потерпевшая пояснила, что ее 32-летняя знакомая пришла к ней домой с просьбой одолжить денег. Пенсионерка пояснила, что не располагает нужной суммой, после чего злоумышленница самовольно взяла ее сумку, забрала оттуда кошелек и скрылась.



Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали подозреваемую по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина уже ранее попадала в поле зрения полицейских, была судима за кражу и незаконный оборот наркотических средств. В ходе опроса подозреваемая полностью признала свою вину и пояснила, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды, но обязалась возместить ущерб, причиненный пенсионерке.



В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.