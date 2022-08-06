Я нашел ошибку
Главные новости:
В решающем противостоянии встретятся команды «Нефтяник» (Отрадный) и прошлогодний обладатель Кубка - «Восход» из Большой Черниговки. Матч пройдет 7 августа.
Финал Кубка Самарской области по футболу пройдет в Отрадном
Лыжероллеры для спортсменов - прекрасная возможность не растерять физическую форму за летний период, а также улучшить технику.
На территории учебно-спортивного центра «Чайка»  полным ходом идут работы по возведению лыжероллерной трассы
Наступили выходные: самарцам напоминают о правилах безопасности
Наступили выходные: самарцам напоминают о правилах безопасности
Ночью 6 августа в «Курумоче» экстренно сел самолет рейсом Москва-Куляб
Ночью 6 августа в «Курумоче» экстренно сел самолет рейсом Москва-Куляб
Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей
Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей
В Большечерниговском районе машина улетела в кювет
В Большечерниговском районе машина улетела в кювет
В Тольятти мужчина обокрал кафе, пока персонал был в другой комнате
В Тольятти мужчина обокрал кафе, пока персонал был в другой комнате
Минцифры не видит причин для снижения скорости мобильного интернета в России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей

6 августа 2022 12:24
141
Из квартиры 81-летней пенсионерки в Жигулевске ее знакомая похитила более 10 тысяч рублей

В июле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась местная жительница 1941 года рождения. Пенсионерка сообщила, что у нее из квартиры знакомая похитила кошелек, в котором находилось более 10 тысяч рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу. Потерпевшая пояснила, что ее 32-летняя знакомая пришла к ней домой с просьбой одолжить денег. Пенсионерка пояснила, что не располагает нужной суммой, после чего злоумышленница самовольно взяла ее сумку, забрала оттуда кошелек и скрылась.


Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали подозреваемую по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина уже ранее попадала в поле зрения полицейских, была судима за кражу и незаконный оборот наркотических средств. В ходе опроса подозреваемая полностью признала свою вину и пояснила, что похищенные денежные средства потратила на личные нужды, но обязалась возместить ущерб, причиненный пенсионерке.


В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани таксист забрал телефон клиентки и подарил жене
06 августа 2022, 09:44
В Сызрани таксист забрал телефон клиентки и подарил жене
Самостоятельно вернуть гаджет сызранка не смогла и обратилась за помощью в полицию. Криминал
174
Самарец украл велосипед, чтобы купить алкоголь
27 июля 2022, 09:38
Самарец украл велосипед, чтобы купить алкоголь
Велосипед не был пристегнут противоугонным средством, а дверь в подъезд не имела домофона и замка. Криминал
802
В Самаре мастер по ремонту лоджии оказался вором
21 июля 2022, 10:33
В Самаре мастер по ремонту лоджии оказался вором
Он проник в квартиру и вынес из нее чужую бытовую технику, сумки и одежду, завернув имущество в покрывало. Криминал
1061
В центре внимания
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
1484
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
745
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
944
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
1169
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1297
Весь список