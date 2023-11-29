Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей

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65-летний инженер одного из строительных предприятий решил подготовиться к дачному сезону заранее и пробрести несколько товаров для сада в сети интернет. После оформления заказа на сайте, якобы предлагающим садовую технику и растения с мужчиной связался неизвестный, который представился менеджером торговой площадки и предложил пенсионеру скачать приложение для отслеживания доставки заказанной продукции.

Перейдя по предложенной ссылке, житель Самары оплатил свой заказ на сумму свыше 60 000 рублей и получил трек-номер для отслеживания. Для проверки статуса заказа мужчина совершил несколько безуспешных попыток воспользоваться приложением и сообщил менеджеру об этом. Неизвестный пообещал оформить возврат денежных средств и перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, пенсионер обратилась в полицию за помощью.