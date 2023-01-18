ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков

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Сотрудникам Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о том, что самарский студент, гражданин одной из соседних республик причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого в лесополосе на территории Волжского района.

В присутствии понятых в одежде и спортивной сумке задержанного обнаружено и изъято девять свертков с 380 гр. синтетической «соли». Еще почти 2,85 кг запрещенного вещества хранились в квартире, арендованной подозреваемым и в тайнике-закладке на территории Красноглинского района.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли у молодого человека мобильные телефоны, содержащий оперативно-значимую информацию о противоправной деятельности, материалы для фасовки и упаковки наркотических средств, а также банковскую карту, куда ранее не судимый задержанный, предположительно, выводил доходы от сбыта наркотиков.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанный студент самарского ВУЗа пояснил, что в октябре 2022 года в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках наркотическое средство, перевозить по территории Самарской области, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Подозреваемый подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать из тайника и перепрятать только одну закладку, после чего был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

За подобные преступные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Полицейские настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещёнными веществами, выявить участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого.