Грабитель в Сызрани на месте преступления выкинул похищенную сумку, что позволило его найти

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В феврале текущего года в полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань. Женщина сообщила полицейским, что у нее незадолго до этого грабитель отнял сумку. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на место происшествия ближайшие наряды наружных служб и следственно-оперативную группу.

По словам заявительницы, она возвращалась домой с работы. Неизвестный мужчина подбежал к ней сзади и выхватил сумку, в которой находился кошелек, продукты питания и сотовый телефон.

Вскоре в ходе осмотра прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенную сумку. При этом продукты питания и даже сотовый телефон оказались на месте. Они не заинтересовали похитителя. А вот кошелек с денежными средствами и банковской картой с функцией бесконтактной оплаты отсутствовали. Эксперт тщательно осмотрел находку и изъял с поверхности пригодные для идентификации потожировые следы, по которым назначили химико-биологическое исследование.

Согласно полученным по запросу следователя документам злоумышленник после совершения преступления расплачивался похищенной банковской картой в различных торговых точках.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Сызрань 1985 года рождения. Мужчина был знаком сотрудникам полиции, так как не единожды привлекался уголовной ответственности.

Благодаря профессиональным действиям эксперта, следователя и оперуполномоченных районного ОВД подтвердилась причастность подозреваемого и к совершению грабежа. Биологические следы задержанного совпали со следами, изъятыми с похищенной сумки.

В настоящее время ранее судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение, сообщает облМВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.