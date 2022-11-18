Грабитель напал на самарчанку, ранее заметив ее в магазине

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В начале ноября текущего года в полицию за помощью обратилась жительница поселка Мехзавод 1984 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина ограбил ее, когда она вечером возвращалась из магазина.

Полицейские подробно опросили заявительницу, которая пояснила, что в темном переулке на нее сзади напал мужчина и попытался сорвать рюкзак с плеча, внутри которого находился кошелёк с деньгами в размере 8 000 рублей, документы и сотовый телефон. Сопротивляясь, женщина упала на землю, а злоумышленнику удалось порвать лямку рюкзака и забрать его. После этого грабитель скрылся в неизвестном направлении. Женщина хорошо запомнила приметы злоумышленника – это был мужчина, который несколько минут назад стоял за ней на кассе в магазине.

В течение суток мужчину задержали. Им оказался слесарь, проживающий недалеко от дома потерпевшей. Ранее не судимый мужчина 1978 года рождения признал свою вину и пояснил, что еще в магазине заметил женщину, которая расплачивалась за покупки. Полагая, что в её сумке остались денежные средства, обвиняемый проследил за незнакомкой до подъезда дома и ограбил.

Смартфон полицейские изъяли по месту жительства нападавшего, сумку с документами, как пояснил задержанный, он выбросил, а денежные средства потратил.