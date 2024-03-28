Грабеж в сельском магазине в Самарской области раскрыли по видео

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Злоумышленник в медицинской маске открыто похитил у продавца магазина 3800 рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району за помощью обратилась продавец магазина, расположенного в поселке Новосемейкино. Оперативному дежурному 71-летняя женщина сообщила, что несколько минут назад человек в медицинской маске, оттолкнул ее и открыто похитил из кассы 3800 рублей и, несмотря на ее крики, скрылся в неизвестном направлении. Полицейский уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание его одежды, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к грабежу может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, через несколько часов после обращения заявителя, полицейские задержали мужчину 1987 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого он признал вину в противоправном деянии и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.