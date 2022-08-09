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Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей

9 августа 2022 10:40
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Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей

Самарским районным судом г. Самары осужден бывший главный бухгалтер коммерческой организации за присвоение имущества вверенного ему, а также за изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода, денежных средств.  Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (15 эпизодов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (15 эпизодов).

Судебным следствием установлено, что главный бухгалтер ООО «АРС» в период времени с октября 2020 года по октябрь 2021 года с использованием приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» находясь на рабочем месте изготавливал поддельные платежные поручения с недостоверными, ложными (фиктивными) сведениями, связанные с назначением платежа, фактически переводил денежные средств с расчетного счета организации на свой собственный расчетный счет.

Сумма ущерба составила 1 190 000 рублей.

Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, раскаялся, принимает меры к возмещению ущерба в размере 350 тысяч рублей.     

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Принимая во внимание позицию потерпевшего, просившего не назначать наказание связанное с лишением свободы, суд определил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.

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