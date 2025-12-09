Генпрокурор Гуцан: в РФ взятки чаще всего дают и берут деньгами, иногда услугами

В России чаще всего дают и берут взятки деньгами, нередко подарками и услугами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генпрокурора России Александра Гуцана.

По его словам, наличные – это наиболее частый вид взятки.

"Нередки и факты подкупа дорогими подарками – автомобилями, часами, ювелирными изделиями. Бывали случаи, когда в качестве взяток оказывались различные услуги", – сказал Гуцан.

Он уточнил, что также есть случаи, когда в качестве взяток выступали скидки, туристические путевки, ремонтные работы и строительство объектов недвижимости.

Кроме того, в том же интервью Гуцан заявил, в частности, что более 36 тысяч коррупционных преступлений зарегистрированы в России за неполный год.