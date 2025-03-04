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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Геймер из Отрадного лишился 80 тысяч рублей из-за мошенников

4 марта 2025 10:57
163
Геймер из Отрадного лишился 80 тысяч рублей из-за мошенников

В полицию Отрадного с заявлением о хищении денежных средств обратился местный житель.

24-летний мужчина рассказал полицейским, что играет в одну из популярных онлайн-игр и накануне получил звонок от неизвестного, который, представившись ее администратором, убедил его в том, что проводится проверка активности игровых аккаунтов, для успешного прохождения которой игроку требуется передать четырехзначный код. 

Введенный в заблуждение водитель-экспедитор без колебаний выполнил то, о чем просил собеседник, а спустя некоторое время с его банковского счета было списано более 80 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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