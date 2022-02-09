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Экс-главе «Прогресса» Александру Кирилину изменили приговор

9 февраля 2022 12:32
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Экс-главе «Прогресса» Александру Кирилину изменили приговор

Во вторник, 8 февраля, в Самарском областном суде рассмотрели апелляцию бывшего директора ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина. Он планировал обжаловать приговор по делу о растрате и злоупотреблению полномочиями.

Александр Кирилин руководил РКЦ «Прогресс» с 2003 по 2018 год. После возбуждения уголовного дела его отстранили от должности.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 год Александр Кирилин заключил экономически невыгодный контракт на покупку иностранного оборудования. Причем, по мнению правоохранителей, подготовка к этой афере началась еще в 2010 году.

— В то время руководство оборонного предприятия пришло к выводу, что старое оборудование обновить невозможно. Станки произвели еще в 1959 году на Ижорском заводе. Однако сейчас предприятия уже не существует, его ликвидировали. И если аппарат выйдет из строя, то на «Прогрессе» встанет всё производство, — следовало из обвинительного заключения.

Как считают следователи, Александр Кирилин несколько лет посещал тематические выставки, а также самостоятельно договаривался с представителями компании-производителя Schuler как в России, так и в Германии. Параллельно на заводе искали иные способы заменить оборудование. Однако ни один из вариантов не подходил. В результате топ-менеджеры «Прогресса» пришли к выводу, что заказ дорогостоящего оборудования из другой страны — это единственный выход из ситуации. Такой станок был уникальным и единственным в своем роде, пишет 63.ру.

Немецкий вытяжной пресс обошелся оборонному предприятию в 550 миллионов рублей. Поставщиком же стала фирма, с которой завод сотрудничал уже несколько лет. Однако, по мнению стороны обвинения, и здесь не обошлось без махинаций.

— Александр Кирилин в 2010 году принял на работу своего приятеля и по совместительству директора ООО «Союзобщемашимпорт». Новый сотрудник целиком и полностью подчинялся главе РКЦ. Он же вел все необходимые расчеты, а также готовил документы для предстоящего технического перевооружения. И в 2014 году этот же специалист одобрил именно немецкий пресс, — пояснила сторона обвинения.

ООО «Союзобщемашимпорт» и в дальнейшем продолжило работу с «Прогрессом». Именно эта фирма в итоге стала единственным участником аукциона на поставку оборудования. О договоре знали представители госкорпорации «Роскосмос». Якобы только они могли дать «зеленый свет» на такую дорогую сделку. Но, как оказалось, разрешения не требовалось: «Прогресс» ежегодно получал 7 миллиардов рублей на покупку оборудования. Следовательно, у завода не было необходимости в посредниках.

Вторая часть обвинения в адрес экс-руководителя оборонного предприятия касалась организации командировок подчиненных в Москву и Германию. Специалисты РКЦ должны были вести переговоры, а также помогать в поставке оборудования в Самару. Поездки обошлись бюджету «Прогресса» в 745 тысяч рублей. Эти деньги шли на покупку билетов и снятие номеров в гостиницах. Более того, некоторые сотрудники завода в итоге и сопровождали пресс из Германии в Самару. Его транспортировали на корабле с помощью сторонних логистических компаний.

Третий эпизод, который инкриминировали Александру Кирилину, касается незаконной выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска своему заместителю Сергею Тюлевину. Главный инженер «Прогресса» в то время уже был подозреваемым по делу о злоупотреблении полномочиями.

— За 4 года, с 2008 по 2012 год, топ-менеджер успел «накопить» около 3,5 миллиона рублей. Он осознавал, что может лишиться этой суммы. И чтобы не потерять ее, Сергей Тюлевин обратился к Александру Кирилину за помощью. Директор РКЦ распорядился ее выплатить, — говорится в обвинительном заключении.

 

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