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Экономист назвал черты типичной жертвы мошенника

14 ноября 2022 09:49
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Экономист назвал черты типичной жертвы мошенника

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что жертвами мошенников чаще всего становятся излишне эмоциональные и доверчивые люди.

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 14 ноября, эксперт отметил, что типичная жертва мошенника — это эмоциональная, психологически незащищенная и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов и индифферентностью накопленного опыта.

Эксперт призвал обращать внимание на подозрительный электронный адрес, который состоит из хаотичных и избыточных знаков. Также насторожить должны неожиданно вышедшие на контакт неизвестные личности, уточняет Life.ru.

По словам Гиринского, также подозрения должны вызывать слишком комфортные условия, предложения или обещания, а также просьбы сообщить персональные данные.

Кроме того, выдать злоумышленника может психологическое давление на собеседника, например, если человека подталкивают к быстрому принятию решений, пишут "Известия".

Как резюмировал специалист, внимание к перечисленным мелочам позволит избежать влияния злоумышленников, отмечает телеканал «360».

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