Двоих тольяттинцев задержали за межрегиональные поставки наркотиков

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность

двух жителей г. Тольятти Шамрука, 1992 г.р., и Гуровеня, 1992 г.р., причастных к межрегиональным поставкам наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что указанные лица, действуя в составе организованной группы, создали на территории Ставропольского района Самарской области нарколабораторию для производства синтетических наркотических средств с целью их сбыта в другие регионы.

В мае 2023 года злоумышленники задержаны сотрудниками УФСБ при содействии бойцов СОБР Управления Росгвардии по Самарской области.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотического средства мефедрон.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ соответственно, которые позднее соединены в одно производство.

Приговором Ставропольского районного суда Самарской области Гуровень С.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев, Шамрук Д.О. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет и штрафа 150 тыс. рублей.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.