Двое жителей Тольятти напали на пожилую женщину и ее дочь-инвалида

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По версии следствия, в сентябре 2020 года одному из обвиняемых, работавшему санитаром в организации, осуществляющей перевозку лежачих больных, стало известно о проживании в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов по улице Мира города Тольятти, 91-летней женщины и ее дочери-инвалида. У обвиняемого возник умысел на совершение разбойного нападения с целью обогащения, для участия в котором он пригласил своего знакомого. Для реализации задуманного молодые люди разработали план.

Действуя во исполнение задуманного, 9 декабря 2020 года молодые люди прибыли по нужному адресу, где во избежание их возможного обнаружения жильцами дома или третьими лицами выкрутили установленные в подъезде лампочки. Далее, один из обвиняемых остался около входной двери квартиры, контролируя ситуацию, а второй проник в квартиру через открытую дверь, где на кухне увидел одну из женщин, которая, увидев его, начала кричать. Молодой человек, опасаясь разоблачения, взял заранее принесенный с собой кухонный нож и нанес последней не менее 4 ударов в область расположения жизненно-важных органов, после чего она упала на пол. Потерпевшая от полученных травм скончалась. Обвиняемый прошел в комнату, где находилась вторая женщина, и причинил ей не менее 14 ножевых ранений. В последствии ее жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи

Далее молодой человек, полагая, что обе потерпевшие мертвы, похитил принадлежащие им имущество и денежные средства, находившиеся в квартире, на общую сумму не менее 130 тысяч рублей. После совершения указанных преступлений обвиняемый и его подельник, который все это время наблюдал за обстановкой, во избежание их возможного обнаружения, скрылись с места преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК.