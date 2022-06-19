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Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги

19 июня 2022 13:01
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Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей 1992 и 1993 годов рождения. 
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники на улице Майской познакомились с 29-летним местным жителем. В ходе распития алкогольных напитков между ними возникал ссора. Молодые люди ударили нового знакомого твердым предметом по лицу и забрали из рюкзака продукты питания и деньги. После случившегося пострадавший незамедлительно обратился в полицию и подробно описал нападавших. С его слов полицейские составили ориентировку с приметами злоумышленников и направили ее всем наружным службам. Оперативники проверили на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемых и их местонахождение. Задержали мужчин на территории Кировского района спустя несколько дней после произошедшего.
В ходе опроса задержанные признали свою вину и пояснили, что в рюкзаке потерпевшего они обнаружили 4 бутылки спиртного, продукты питания и денежные средства в размере 3000 рублей, которые в тот же день потратили.
По данным полицейских, ранее один из злоумышленников был судим за совершение разбоя, грабежей и краж, а второй - за причастность к незаконному обороту наркотиков.
Обвиняемые возместили причинённый потерпевшему ущерб в размере 8 000 рублей.

Теги: Кража Уголовное дело

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