Двое жителей Кинель-Черкасского района ограбили магазин, когда у них на застолье закончился алкоголь

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Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району завершено расследование уголовного дела по факту тайного хищения имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночное время из магазина в селе Кротовка похитили продукцию на сумму больше 30 тысяч рублей. Работая на месте происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в помещение проникли, взломав оконные решетки и разбив стекло. В ходе отработки на причастность лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления, оперативникам поступила информация, что к произошедшему могут быть причастны двое ранее судимых жителей села Кротовка 1994 года рождения. Полицейские задержали подозреваемых по местам проживания.

В ходе опроса задержанные признались в совершении преступления и пояснили, что распивали спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, решили похитить его из магазина. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, с помощью металлического лома взломали оконные решетки и разбили стекло, проникли в помещение и похитили продукты питания и алкогольные напитки.

В настоящее время местным жителям предъявлено обвинение в краже.

Один из злоумышленников, находясь под следствием, еще раз попал в поле зрение полицейских буквально спустя некоторое время. На одной из улиц села Кротовка полицейские обратили внимание на мужчину, который распивал спиртное. Его доставили в отдел полиции для составления административного протокола. В присутствии понятых мужчина добровольно выдал из кармана куртки полимерный пакетик с веществом растительного происхождения. Сотрудники полиции изъяли пакетик и направили содержимое на исследование. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством марихуана, массой 15,67 грамм. Злоумышленник пояснил, что приобрел и хранил наркотик для личного употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.