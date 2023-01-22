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Двое жителей Исаклинского района обокрали соседа

22 января 2023 11:42
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Двое жителей Исаклинского района обокрали соседа

По данным следствия, обвиняемые, приехав в гости к знакомому, похитили с соседнего двора запчасть автомобиля и бензин.

Как следует из материалов дела, в отделение полиции обратился житель Исаклинского района с заявлением о краже бензина и запчасти на автомобиль. Общая сумму причиненного ущерба составили почти 9 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, со двора его дома похитили механическую коробку передач для отечественного автомобиля, которую он приобрел месяцем ранее на авторазборе, а также 20 литров бензина из бензобака автомобиля.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, подробно опросили потерпевшего и соседей, осмотрели автомобиль и придомовую территорию.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что к краже могут быть причастны гости одного из жителей дома по этой же улице.

Сотрудники полиции установили место нахождения предполагаемых подозреваемых и задержали их. В ходе опроса молодые люди 2004 и 2005 годов рождения признались в содеянном и пояснили, что коробку передач хотели сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Похищенный бензин потребовался им для бытовых нужд.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в суд для принятия решения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.

Теги: Кража

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