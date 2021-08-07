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Два сызранца украли стиральную машину

7 августа 2021 13:07
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Два сызранца украли стиральную машину

В полицию Сызрани поступило сообщение от местного жителя. Мужчина  сообщил полицейским, что у него похищена недавно приобретенная стиральная машина, которую он после покупки оставил на первом этаже подъезда многоквартирного дома, так как самостоятельно поднять крупногабаритную покупку на нужный этаж не смог. Мужчина оставил покупку без присмотра, надеясь на входную дверь подъезда, оснащенную домофоном. Когда вопрос с грузчиками был решен, стиральной машины на месте уже не оказалось.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев преступления из числа жильцов подъезда. В ходе поквартирного обхода выяснилось, что к совершению преступления могут быть причастны двое местных жителей - мужчина 1990 года рождения, сосед потерпевшего, проживающий с ним на одном этаже и его близкая родственница - женщина 1964 года рождения.  В ходе осмотра квартиры подозреваемого в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили похищенную стиральную машину, подключенную к водопроводу и введенную в эксплуатацию. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Они признались в содеянном и рассказали, что по возвращению домой увидели в подъезде на их взгляд оставленную без внимания стиральную машину и решили поднять ее к себе в квартиру.  

В настоящее время двум ранее не судимым жителям Сызрани предъявлено обвинение, сообщает облМВД. Похищенное изъято и возращено законному владельцу.

Теги: бытовая техника кража уголовное дело

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