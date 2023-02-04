Два с половиной года лишения свободы за украденную сумку получил житель Приволжского района

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В июле прошлого года по подозрению в совершении кражи из автомобиля задержан 45-летний местный житель.

Из материалов уголовного дела следует, что потерпевший занимается доставкой грузов заказчикам. Во время выгрузки товара по одному из адресов, он оставил дверь автомобиля незапертой, а когда вернулся, обнаружил что, из незапертой кабины похищена сумка в которой находились документы и 105 000 рублей.

Оперативники изъяли записи с камеры видеонаблюдения, которая установлена недалеко от места совершения преступления. На записи один из участковых узнал ранее судимого 45-летнего местного жителя, который попал в объектив видеокамеры. Сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали подозреваемого.

В ходе опроса злоумышленник признал вину и рассказал, что проходя по улице районного центра, увидел припаркованный к одному из домов автомобиль, дверь которого была открыта. Заглянув внутрь, он увидел между сиденьями сумку и забрал ее. Покинув место происшествия, злоумышленник взял деньги, а сумку с остальным содержимым выбросил. Деньги он потратил на собственные нужды. Мужчина указал полицейским место, где оставил сумку. Имущество и документы были возвращены владельцу.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража», с обвинительным актом передано в суд для принятия решения, по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.