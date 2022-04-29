Доверчивый пенсионер в Тольятти чуть не перевел 1,9 млн рублей мошеннику

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Доверчивый пенсионер в Тольятти чуть не перевел 1,9 млн рублей мошеннику

29 апреля 2022 09:42
195
Доверчивый пенсионер в Тольятти чуть не перевел 1,9 млн рублей мошеннику

По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднице одного из банков Юлии Юрьевне Симон за активную гражданскую позицию и грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы у 67-летнего  тольяттинца. Мероприятие организовано в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год Общественными советами совместно с руководителями органов внутренних дел.

18 апреля текущего года на абонентский номер жителя Автозаводского района в течение дня несколько раз звонили неизвестные лица,  представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов,  сообщали заведомо ложную информацию о том, что злоумышленники хотят совершить мошеннические действия, оформив на мужчину  кредит, в связи с чем последнему необходимо перевести деньги на резервный счет.  Доверчивый пенсионер сразу же пришел в ближайший банк и попытался перевести со своего счета 1,9 млн. рублей на указанный по телефону «резервный» расчетный счет.

Сотрудница банка убедила  мужчину не совершать никаких финансовых операций  и немедленно сообщить  о подозрительной сделке в полицию.

Благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена. 

Вручая благодарственное письмо Юлии Юрьевне, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – запомнить, что  сотрудники банков сами  не звонят своим  клиентам, а также никогда и никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт. Хейрулла Мирзоевич, в очередной раз, призвал жителей и гостей Тольятти сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

 «В случае если вам звонят из «банка» и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 112, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников», – подчеркнул председатель Общественного совета при  УМВД России по г. Тольятти Владимир Гусев. 

Как отметил Владимир Геннадьевич: «Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и  профессионализм. Вместе  мы сможем защитить наших  уважаемых  горожан от мошенников».

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка хотела купить автозапчасти, но в результате лишилась денег
29 апреля 2022, 10:09
Тольяттинка хотела купить автозапчасти, но в результате лишилась денег
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают приобрести товары с торговых площадок сети Интернет. Криминал
160
В Самаре страховой агент повелся на развод мошенников и отдал им миллион
28 апреля 2022, 10:38
В Самаре страховой агент повелся на развод мошенников и отдал им миллион
Не доверяйте якобы сотрудникам банка, которые предлагают вам перевести сбережения на «безопасные» счета. Криминал
324
В Сергиевском районе автомошенника "сдали" службе безопасности соседи
27 апреля 2022, 13:28
В Сергиевском районе автомошенника "сдали" службе безопасности соседи
Мужчина получил около 2,5 млн рублей после того, как заявил в страховую компанию о том, что управлял своим автомобилем в момент ДТП. Происшествия
494
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список