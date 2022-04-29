Доверчивый пенсионер в Тольятти чуть не перевел 1,9 млн рублей мошеннику

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По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднице одного из банков Юлии Юрьевне Симон за активную гражданскую позицию и грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы у 67-летнего тольяттинца. Мероприятие организовано в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год Общественными советами совместно с руководителями органов внутренних дел.

18 апреля текущего года на абонентский номер жителя Автозаводского района в течение дня несколько раз звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о том, что злоумышленники хотят совершить мошеннические действия, оформив на мужчину кредит, в связи с чем последнему необходимо перевести деньги на резервный счет. Доверчивый пенсионер сразу же пришел в ближайший банк и попытался перевести со своего счета 1,9 млн. рублей на указанный по телефону «резервный» расчетный счет.

Сотрудница банка убедила мужчину не совершать никаких финансовых операций и немедленно сообщить о подозрительной сделке в полицию.

Благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена.

Вручая благодарственное письмо Юлии Юрьевне, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – запомнить, что сотрудники банков сами не звонят своим клиентам, а также никогда и никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт. Хейрулла Мирзоевич, в очередной раз, призвал жителей и гостей Тольятти сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

«В случае если вам звонят из «банка» и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 112, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников», – подчеркнул председатель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Владимир Гусев.

Как отметил Владимир Геннадьевич: «Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».