До года тюрьмы: полиция предупреждает о наказании за поддельные COVID сертификаты

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Полиция предупреждает: за махинации с сертификатом о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность! Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.