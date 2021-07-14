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До года тюрьмы: полиция предупреждает о наказании за поддельные COVID сертификаты

14 июля 2021 11:54
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До года тюрьмы: полиция предупреждает о наказании за поддельные COVID сертификаты

Полиция предупреждает: за махинации с сертификатом о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность! Уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

Гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы).  А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

 ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: подделка документов поддельный сертификат

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