Бывший работник такси в Тольятти сел за руль чужого авто и отправился по личным делам

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В конце сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы об угоне автомобиля Лада Калина, принадлежащего ее супругу. Заявительница пояснила, что работает в таксомоторной организации вместе с супругом, автомобиль находился на парковке. Один из бывших сотрудников в алкогольном опьянении пришел и попросил машину, чтобы съездить в магазин, но получив отказ ушел. Выйдя с работы женщина не обнаружила транспортное средство на месте парковки.

Оперативный дежурный уточнил у заявительницы цвет, регистрационный номер автомобиля и его особые приметы, после чего ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Спустя несколько часов инспекторы дорожно-патрульной службы У МВД России по г. Тольятти, следуя по маршруту патрулирования, заметили разыскиваемый автомобиль, остановили его и задержали водителя. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские доставили водителя автомобиля в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса ранее судимый 33-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, получив отказ воспользоваться автомобилем, проходя мимо парковки увидел Ладу Калину с ключами внутри и решил покататься.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166, ч.1 ст.264.1 УК РФ. Машина возвращена заявителю.