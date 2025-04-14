Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
назначен начальник областной Госавтоинспекции
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-1.02
EUR 96.22
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

14 апреля 2025 11:44
200
Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

Женщина 1985 года рождения поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон. Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты.

Всего за пару недель потерпевшая перевела на счета для "торговли на бирже" свыше 1.2 млн рублей.

Запомните! Не устанавливайте неизвестные приложения: не скачивайте программу, даже если об этом просит человек, который позвонил по телефону и представился сотрудником банка.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка лишилась почти 2,3 млн рублей, поверив звонку "школьного завуча"
13 апреля 2025, 11:39
Самарчанка лишилась почти 2,3 млн рублей, поверив звонку "школьного завуча"
Следующим этапом стали звонки от людей, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Криминал
488
Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом диспансеризации
13 апреля 2025, 10:17
Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом диспансеризации
Такие звонки сопровождаются хорошо отрепетированными сценариями и поддельными сайтами, визуально неотличимыми от портала «Госуслуги». Криминал
474
Молодой тольяттинец хотел на концерт, но отдал деньги мошенникам
12 апреля 2025, 13:18
Молодой тольяттинец хотел на концерт, но отдал деньги мошенникам
После подтверждения оплаты “продавец” стал избегать общения, а затем удалил объявление. Криминал
771
В центре внимания
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
149
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
222
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
123
глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями
14 апреля 2025  11:16
Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
175
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
14 апреля 2025  10:29
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
206
Весь список