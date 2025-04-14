Бухгалтер одного из предприятий Самарской области стала жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях

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Женщина 1985 года рождения поддалась на предложение мошенников заработать миллионы рублей на бирже, для этого, по их указанию, она скачала "специальные" программы на телефон. Злоумышленники убедили женщину не только вложить свои личные сбережения, но и взять кредиты под высокие проценты.

Всего за пару недель потерпевшая перевела на счета для "торговли на бирже" свыше 1.2 млн рублей.

Запомните! Не устанавливайте неизвестные приложения: не скачивайте программу, даже если об этом просит человек, который позвонил по телефону и представился сотрудником банка.