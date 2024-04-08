Бомж из Ульяновской области обокрал квартиру тольяттинки

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В полицию за помощью обратилась 51-летняя жительница многоквартирного дома с ул. Ворошилова города Тольятти, которая сообщила, что несколько минут назад из её квартиры, забрав денежные средства и ювелирные украшения, выбежал неизвестный мужчина.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую, которая рассказала, что вышла на улицу погулять и не закрыла двери. Когда через 20 минут вернулась домой, обнаружила, что дверь в квартиру приоткрыта, прошла в прихожую и увидела ранее не знакомого мужчину, который выбегал в подъезд. Безработная женщина после «визита» незнакомца обнаружила пропажу денежных средств, ювелирных изделий из золота и бриллиантов, на общую сумму около 200 тысяч рублей, и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские со слов заявителя составили субъективный портрет злоумышленника и дополнили ранее разосланную в службы и подразделения ориентировку на розыск.

Во время осмотра места происшествия и прилегающей территории следователь и эксперт обнаружили и изъяли следы пальцев рук с металлической двери тамбура, двери квартиры, картонной коробки от ювелирных изделий, перил, фотослед обуви, шкатулку. Кинолог со служебной собакой привели полицейских на лестничную площадку, где они обнаружили и изъяли шарф, бутылку из под водки и пачку сигарет, возможно принадлежащие злоумышленнику.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что к хищению причастен 40-летний мужчина, уроженец Ульяновской области, не имеющий определенного места жительства, ранее судимый за имущественные преступления.

Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина пояснил, что распивал в подъезде спиртное, а когда решил уйти – на одном из этажей заметил открытую дверь, чем воспользовался и, осмотрев стандартные «укромные» места, похитил валюту, несколько тысяч рублей и ювелирные изделия. Похищенные деньги потратил на собственные нужды, реализовать драгоценности не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.