Безработный житель Кинеля с наркотиком ходил по городу

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В г. Кинель полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В присутствии понятых, в ходе личного досмотра, сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли у задержанного полимерный пакет, в котором находились свежие листья и соцветия растений.

Изъятое полицейские направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению специалистов, изъятым является наркотическое вещество - марихуана массой 47,33 грамма.

Подозреваемый – безработный житель Кинеля 1978 года рождения, ранее судимый за аналогичное деяние и имущественные преступления, пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции информируют, что санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.