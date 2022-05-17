Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты

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В полицию обратилась жительница областного центра и пояснила, что с её банковского счёта похитили более 2 500 рублей.

Со слов потерпевшей, она не сразу узнала о пропаже карты – в последний раз женщина оплачивала покупки в магазине, а вернувшись домой, обнаружила, что потеряла карту.

Обратившись за помощью к сотрудникам банка, чтобы заблокировать счет, заявительница узнала, что в течение дня с ее карты произошли многочисленные списания.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счёту пострадавшей и выяснили, что данной картой расплачивались в двух торговых точках, расположенных на улице Физкультурной и на проспекте Кирова. В ходе дальнейшей проверки появились подозрения, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 49-летний безработный житель областного центра. Мужчину задержали по месту прописки. Он, как впоследствии выяснилось, нашел карту на улице и, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты, приобрел продукты питания. Впоследствии найденную карту он выбросил.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.