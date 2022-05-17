Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил вклад Николя Мора в развитие «АВТОВАЗа» и те позитивные изменения, которые произошли на заводе под его руководством.
Дмитрий Азаров встретился с руководством «АВТОВАЗа» в Тольятти
Обеспечение пожарной безопасности фестиваля «Российская студенческая весна» на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Учебная тренировка: на территории «Солидарность Самара Арена» ликвидировали условный пожар
Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Армен Бенян поздравил медиков с Днем пульмонолога
Благодаря внедрению инструментов «бережливого производства» на комбинате всего за полгода увеличили ассортимент продукции более чем на 30 позиций.
Санкции - не помеха: мясоптицекомбинат «Поволжский» повысил производительность благодаря нацпроект
Предприниматель не исключил возможности купить соцсеть по цене ниже заявленной.
Илон Маск: сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов
В последнее время участие некоммерческого сектора в позитивном развитии широкого круга отраслей экономики значительно возросло.
Стартовал прием заявок на грантовую поддержку социальных проектов НКО
Ремонт полным ходом.
«РКС-Самара»: в Самаре отремонтировали и заменили более 300 задвижек на сетях водоснабжения. 
Предварительная запись по телефону.
Ольга Гальцова проведет целевой прием по экологии: открыта предварительная запись
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты

17 мая 2022 11:37
311
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты

В полицию обратилась жительница областного центра и пояснила, что с её банковского счёта похитили более 2 500 рублей.

Со слов потерпевшей, она не сразу узнала о пропаже карты – в последний раз женщина оплачивала покупки в магазине, а вернувшись домой, обнаружила, что потеряла карту.

Обратившись за помощью к сотрудникам банка, чтобы заблокировать счет, заявительница узнала, что в течение дня с ее карты произошли многочисленные списания.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счёту пострадавшей и выяснили, что данной картой расплачивались в двух торговых точках, расположенных на улице Физкультурной и на проспекте Кирова. В ходе дальнейшей проверки появились подозрения, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 49-летний безработный житель областного центра. Мужчину задержали по месту прописки. Он, как впоследствии выяснилось, нашел карту на улице и, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты, приобрел продукты питания. Впоследствии найденную карту он выбросил.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови
16 мая 2022, 13:33
В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови
Образцы ДНК подтвердили причастность к краже подозреваемых. Криминал
351
Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов
10 мая 2022, 10:37
Тольяттинец семь раз воровал продукты из магазинов
Общая сумма причинённого ущерба собственникам торговых точек составила свыше 44 тысяч рублей. Криминал
883
Жительница Нефтегорска лишилась денег, пытаясь продать антикварный столовый набор
06 мая 2022, 09:58
Жительница Нефтегорска лишилась денег, пытаясь продать антикварный столовый набор
Ей сообщили о хищении с ее лицевого счета денежных средств в размере 20 000 рублей. Криминал
865
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
122
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
17 мая 2022  14:00
В Самарской области более 180 миллионов рублей получат победители конкурсов «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
114
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
401
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1432
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
882
Весь список