Безработная самарчанка стала жертвой мошенника, который действовал через мессенджер

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В дежурную часть отдела полиции города Самары поступило заявление о хищении от 29-летней местной жительницы.

Злоумышленник связался с пострадавшей через мессенджер, представившись её знакомой. Мошенник убедил женщину, что срочно нуждается в деньгах и попросил занять небольшую сумму в 6500 рублей. Местная жительница, не имевшая постоянного источника дохода, честно ответила, что у неё таких средств нет. Однако “знакомая” проявила настойчивость, и убедила самарчанку перевести все свои накопления на указанные реквизиты. После несколько самостоятельных попыток связаться со «знакомой», мошенник перестал выходить на связь и потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.