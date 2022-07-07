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Безенчукский вор купил шампуры, еду и алкоголь на похищенные у пенсионера деньги

7 июля 2022 10:22
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Безенчукский вор купил шампуры, еду и алкоголь на похищенные у пенсионера деньги

3 июля текущего года в дежурную часть отдела полиции за помощью обратился житель Безенчука 1956 года рождения, который рассказал полицейским, что потерял банковскую карту. После этого с его расчетного счета пропало около 5 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу карты и списание денежных средств за покупки, которые не совершал, после посещения оптового магазина на ул. Мелиораторов.
Полицейские опросили персонал торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и поблизости от него, показали местным жителям скриншоты с изображением возможного злоумышленника, который подобрал карту потерпевшего и расплатился ей за покупки, и они уверенно опознали контролёра одного из производств.


В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали местного жителя 1980 года рождения, противоправные действия которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине.
Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что нашел карту и, зная, что оплату данной пластиковой картой можно произвести без введения пин-кода, решил попробовать расплатиться ей. После удачного списания чужих денежных средств, продолжил оплачивать свои покупки в других торговых точках, покупая еду, алкоголь и шампуры.
Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.
Подозреваемый возместил ущерб потерпевшему в полном объеме.

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