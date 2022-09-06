98 свертков героина из тайников изъяли полицейские в Самаре

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Мужчина планировал сбывать запрещенное средство посредством тайников-закладок на территории города.

В полицию в Самаре поступила информация о том, что ранее не судимый мужчина 1994 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки полученных сведений предполагаемого злоумышленника задержали на улице Георгия Димитрова. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины пакетик с порошкообразным веществом. Кроме того, полицейские осмотрели его телефон, в котором хранилось сообщение с указанием геотегов закладок, которые ранее сделал злоумышленник. При проверке полученных сведений полицейские изъяли из тайников 98 свертков с аналогичным порошкообразным веществом.

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество – героин, общей массой более 190 грамм, что относится к крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. По словам задержанного, он знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 3. ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере).