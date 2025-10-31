Я нашел ошибку
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Мероприятия
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП

31 октября 2025 10:18
109
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП

По данным ГУ МВД россии по Самарской области, 92-летнему мужчине позвонил по телефону мошенник, который начал рассказывать об аварии, которую якобы устроил его внук и пугать возможными последствиями. Для того, чтобы спасти родственника от ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехал курьер под видом сотрудника правоохранительных органов.  Пенсионер отдал ради спасения внука более 1 000 000 рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внуку, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

