89-летний самарец заявил о краже из своего гаража мотоцикла марки «Днепр»

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В конце декабря 2022 года в полицию Самары обратился 89-летний местный житель, который заявил о краже из своего гаража мотоцикла марки «Днепр» красного цвета. Полицейские уточнили приметы похищенного и направили ориентировку в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Спустя два дня экипаж полка ДПС в составе старших лейтенантов полиции Валентина Никитина и Сергея Данилова несли службу на улице Уральской в Куйбышевском районе областного центра.

Примерно в 17.20 час. ими был замечен движущийся автомобиль «Toyota», буксирующий мотоцикл красного цвета, за рулем которого находился мужчина.

Госавтоинспекторы остановили транспортное средство. В ходе проверки выяснилось, что буксируемый мотоцикл уже 2 дня находится в розыске. Водитель мотоцикла пояснил, что приобрел его у знакомого и не знал о том, что транспортное средство украдено.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ (управление ТС водителем не имеющим права управления), ст. 12.2 ч.2 КоАП РФ (отсутствие рег знаков), ст. 12.3 ч.1 КоАП РФ (отсутствие регистрации мотоцикла), ст. 12.6 КоАП РФ (управление т/с без мотошлема). Мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал свою вину в противоправном деянии. По данным полицейских, уроженец Шенталинского района 1982 года рождения ранее судим за оскорбление представителя власти.

В отношении задержанного следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района Управления МВД России по г. Самаре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.