86-летнего пенсионера обманули в Самарской области мошенники

Пенсионер 1939 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на 350 000 рублей. В отдел полиции обратился 86-летний местный житель с заявлением о хищении порядка 350 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестному мужчине наличные деньги в своей квартире. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.