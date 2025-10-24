Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Закон Криминал Происшествия

86-летнего пенсионера обманули в Самарской области мошенники

24 октября 2025 12:16
127
Пенсионер 1939 года рождения стал жертвой мошенника, который обманул его на 350 000 рублей. В отдел полиции обратился 86-летний местный житель с заявлением о хищении порядка 350 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестному мужчине наличные деньги в своей квартире. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

