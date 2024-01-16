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79-летний житель Чапаевска отдал мошеннику 700 тысяч рублей

16 января 2024 11:54
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79-летний житель Чапаевска отдал мошеннику 700 тысяч рублей

Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратился 79-летний житель Чапаевска с заявлением о мошенничестве. Пожилой мужчина рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионера. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет 700 000 рублей. После этого звонки прекратились. Пожилой мужчина, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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